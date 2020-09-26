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13:19 (мск), источник: РБК

Зеленский объявил на Украине траур из-за крушения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении на Украине 26 сентября траурным днем в связи с крушением военного самолета Ан-26 в Харьковской области накануне.

Источник: AP 2020

В день траура на территории всей страны приспустят флаги в память о погибших, внесут изменения в телепрограммы и отменят развлекательные и концертные мероприятия.

До этого субботний траур по погибшим в авиакатастрофе объявили власти Харьковской области.

Ан-26 вооруженных сил Украины упал в 2 км от города Чугуев Харьковской области вечером 25 сентября при совершении учебно-тренировочного полета. На его борту находились 27 человек, большинство из которых — курсанты местного авиационного училища.

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Погибли 26 человек, о нахождении тел трех последних жертв крушения украинские спасатели сообщили днем 26 сентября. При падении самолета выжили двое курсантов, однако один из них умер сегодня в больнице.

Изначально губернатор Харьковской области Алексей Кучер в качестве возможной причины падения военного борта называл отказ левого двигателя. Позже в СБУ подтвердили, что о проблемах с мотором перед крушением докладывал командир экипажа.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что мог отказать не сам двигатель, а датчик в нем. А катастрофа могла произойти из-за того, что самолет зацепился крылом за землю. При этом следствие сейчас рассматривает четыре основных версии случившегося: техническая неисправность судна, ненадлежащее техобслуживание, ошибка экипажа и ошибка диспетчера.

Во время загрузки произошла ошибка.
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