00:17 (мск), источник: Интерфакс
Сайты белорусских госканалов взломали хакеры
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — На сайты белорусских госканалов «Беларусь 1» и ОНТ совершена хакерская атака, некоторое время в их
«Онлайн-трансляция вечерних новостей на “Беларусь 1” была прервана кадрами с избиениями протестующих», — сообщил портал tut.by в субботу. Позже он сообщил о похожих изменениях в
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В распоряжении агентства «Интерфакс» есть фото, свидетельствующие о том, что хакерская атака могла иметь место, в частности, на