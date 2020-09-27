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00:17 (мск), источник: Интерфакс

Сайты белорусских госканалов взломали хакеры

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — На сайты белорусских госканалов «Беларусь 1» и ОНТ совершена хакерская атака, некоторое время в их онлайн-трансляции демонстрировались видео несанкционированных протестов, которые были сняты негосударственными СМИ и телеграм-каналами.

Источник: Reuters

«Онлайн-трансляция вечерних новостей на “Беларусь 1” была прервана кадрами с избиениями протестующих», — сообщил портал tut.by в субботу. Позже он сообщил о похожих изменениях в онлайн-вещании на сайте ОНТ.

В Telegram-канале группировки хакеров, которые называют себя «Кибер-партизанами», появилось сообщение, свидетельствующее о причастности к инциденту.

В распоряжении агентства «Интерфакс» есть фото, свидетельствующие о том, что хакерская атака могла иметь место, в частности, на онлайн-вещание ОНТ. «Да, факт взлома есть. Будем разбираться вместе с хостером. Остальные вопросы после внутреннего расследования», — сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская.

Пресс-службы Белтелерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.

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