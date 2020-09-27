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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии «вдоль всей линии фронта», а также приграничные населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Среди мирного населения имеются убитые и раненые, информация о потерях и раненых уточняется. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Азербайджана.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, войска предпринимают ответные меры «с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения».

Никол Пашинян написал в Facebook, что «противник атаковал» Нагорный Карабах.

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«Армия обороны успешно сопротивляется атаке. Ситуация находится в оперативной разработке, информация будет обобщаться и передаваться по мере необходимости», — говорится в его сообщении.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также заявил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Он отметил, что «ответ будет соразмерным». «Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население укрыться», — говорится в его сообщении в Facebook.

Позже обе стороны конфликта сообщили об уничтожении сил противника.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил мобилизацию. Правительство Армении также объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию.

Турция поддержала Азербайджан и осудила действия Армении. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

МИД России призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации.

Азербайджан ежедневно публикует сообщения о нарушении прекращения огня со стороны Армении, однако об ответных мерах ранее не сообщалось.

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Напомним, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил концентрацию вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и назвал это подготовкой к войне со стороны Еревана. Он также обвинил Ереван в провоцировании боестолкновений на границе двух стран в июле этого года.

Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжались с 12 по 16 июля 2020 года. С обеих сторон были погибшие. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Для урегулирования конфликта был введен режим прекращения огня. На фоне вооруженного конфликта на общей границе выходцы из этих стран в России разбивали автомобили и совершают нападения на национальные кафе, рестораны и магазины.

Отметим, что в Южном федеральном округе накануне завершились международные стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», в которых принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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