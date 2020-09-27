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08:15 (мск), источник: РИА Новости

В Азербайджане заявили, что принимают «ответные меры» в Карабахе

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе, оперативная ситуация контролируется.

Источник: РИА Новости

Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам…», армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

«При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении. В настоящее время Азербайджанская Армия принимает ответные меры, и наши войска полностью контролируют оперативную ситуацию», — сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.

Там отметили, что СМИ и «общественность будут дополнительно информированы о событиях, происходящих в прифронтовой зоне». «Мы призываем пользователей социальных сетей, электронных медиа и других представителей СМИ не использовать неофициальную, неуточненную и предвзятую информацию, в целях недопущения паники среди населения и обеспечения безопасности наших военнослужащих», — сообщили в пресс-службе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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