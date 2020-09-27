Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — отметил он.
Ранее о введении военного положения в Нагорном Карабахе заявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян.
В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.
Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.