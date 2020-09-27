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11:54 (мск), источник: ТАСС

Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Армении в воскресенье в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

Источник: Reuters

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты», — отметил он.

Ранее о введении военного положения в Нагорном Карабахе заявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян.

Конфликт в Нагорном Карабахе

В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.

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