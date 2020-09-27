17:51 (мск), источник: ТАСС
В Армении заявили, что армия обороны Карабаха отчиталась о 16 жертвах
ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Армия обороны непризнанной
«Заместитель министра обороны Арцаха (непризнанная НКР) Артур Саркисян сообщает, что армянская сторона, по предварительным данным, потеряла 16 военнослужащих, есть более ста раненых», — отметила она.
27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт.
Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов.