21:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Армения и Азербайджан отчитались о погибших в Нагорном Карабахе
В ходе конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военных, сообщила
«По предварительным данным, с армянской стороны погибли 16 и ранены свыше 100 военнослужащих», — написала госпожа Степанян в Facebook.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 19 пострадавших мирных жителях в результате артобстрелов с армянской стороны. «Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). Погибли пятеро.
Позже в Минобороны Армении заявили о гибели порядка 200 азербайджанских военнослужащих.
По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников.
В воскресенье утром стало известно о столкновении на линии соприкосновения в Карабахе, сообщается о погибших и раненых. Турция поддержала Азербайджан и осудила действия Армении. МИД России, ОДКБ, Совет Европы и НАТО призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. В обеих странах введено военное положение.