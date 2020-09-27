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21:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Армения и Азербайджан отчитались о погибших в Нагорном Карабахе

В ходе конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военных, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна. Пострадали более 100 человек.

Источник: AP 2020

«По предварительным данным, с армянской стороны погибли 16 и ранены свыше 100 военнослужащих», — написала госпожа Степанян в Facebook.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 19 пострадавших мирных жителях в результате артобстрелов с армянской стороны. «Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). Погибли пятеро.

Позже в Минобороны Армении заявили о гибели порядка 200 азербайджанских военнослужащих.

По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников.
Арцрун Ованнисян
представитель Минобороны Армении

В воскресенье утром стало известно о столкновении на линии соприкосновения в Карабахе, сообщается о погибших и раненых. Турция поддержала Азербайджан и осудила действия Армении. МИД России, ОДКБ, Совет Европы и НАТО призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. В обеих странах введено военное положение.

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