Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть президентский пост

«Как опытный политик незрелому хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», — говорится в заявлении господина Лукашенко (цитата по БелТА).
Белорусский президент заявил, что господин Макрон следуя собственной логике, «должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить “желтые жилеты”». Он также напомнил о «периодически возникающих проблемах Франции с движением BLM и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе».
«Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп», — сказал господин Лукашенко.
Напомним, господин Макрон назвал события в Белоруссии «кризисом власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи сил». Он заявил, что господин Лукашенко «должен уйти».
Протесты в Белоруссии проходят с начала августа из-за результатов президентских выборов. 23 сентября состоялась инаугурация господина Лукашенко, заранее церемония не анонсировалась. Александра Лукашенко не признали законным президентом Белоруссии некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина. Евросоюз назвал инаугурацию нелегитимной.