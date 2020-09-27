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20:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко ответил Макрону на призыв покинуть президентский пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который посоветовал ему добровольно покинуть пост. Господин Лукашенко посоветовал французскому коллеге сосредоточиться на внутренних делах Франции.

Источник: AP 2020

«Как опытный политик незрелому хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», — говорится в заявлении господина Лукашенко (цитата по БелТА).

Белорусский президент заявил, что господин Макрон следуя собственной логике, «должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить “желтые жилеты”». Он также напомнил о «периодически возникающих проблемах Франции с движением BLM и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе».

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«Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп», — сказал господин Лукашенко.

Напомним, господин Макрон назвал события в Белоруссии «кризисом власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи сил». Он заявил, что господин Лукашенко «должен уйти».

Протесты в Белоруссии проходят с начала августа из-за результатов президентских выборов. 23 сентября состоялась инаугурация господина Лукашенко, заранее церемония не анонсировалась. Александра Лукашенко не признали законным президентом Белоруссии некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Украина. Евросоюз назвал инаугурацию нелегитимной.

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