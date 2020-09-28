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07:28 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал об атомном потенциале России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы, говорится в поздравлении президента Владимира Путина по случаю Дня работника атомной промышленности. Ролик показали в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА Новости

«История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными: за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что динамичное развитие отечественного атомного комплекса сегодня, а также восстановление престижа и привлекательности для молодежи работы в этой сфере доказывают, что «такой потенциал у России есть».

И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века.
Владимир Путин
президент РФ

Президент поблагодарил работников атомной отрасли страны за отличную и результативную работу, пожелал им новых успехов, здоровья и самого лучшего.

Русский атом
75 лет великой мечты

В этом году российская атомная отрасль отмечает 75-летие. Сейчас госкорпорация «Росатом» — один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. «Росатом» входит в десятку крупнейших компаний страны. В контуре управления госкорпорации — около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

«Росатом» совместно с Минобороны и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Он также выполняет гособоронзаказ, участвуя и в создании неядерных вооружений.

Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов. «Росатом» — крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая почти 20 процента энергетических потребностей страны. В сферу деятельности «Росатома» входит также проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции, выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины. Стратегия «Росатома» заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику.

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