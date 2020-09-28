Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Не пропустите золотую осень!
09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Азербайджан сделал последнее предупреждение Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что делает последнее предупреждение Армении в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Vesti.az.

Источник: AFP/Минобороны Армении

Баку утверждает, что армянские войска обстреливают город Тертер.

«Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что будут предприняты адекватные ответные меры против него», — заявило военное ведомство.

Конфликт между Баку и Ереваном в очередной раз обострился 27 сентября. Азербайджан заявил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты. Баку объявил о контрнаступательной операции в Нагорном Карабахе. Армения обвинила Азербайджан в нападении на непризнанную республику. Каждая из сторон утверждает, что противник потерял сотни человек убитыми.

Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году эта территория, населенная преимущественно армянами, провозгласила независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть ее силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются.

 Наташа Королева высказалась об изменах мужа
США выдвинули России ультиматум
Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали
Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение
Выпускника Академии ФСБ похитили для Украины
Эксперты рассказали, что будет с курсом валют и зарплатами
Что стало с забытыми дачами глав СССР в Абхазии
Минпросвещения: на дистанционное обучение перевели 95 школ
Эксперты назвали опасность дешевых «умных» часов
Здоровье
Женщина без усилий похудела на 9 кг и раскрыла свой секрет Ей помогло интервальное голодание.
Hi-Tech
Дешевые «умные» часы опасны: в чем дело Производители таких устройств не забоятся о безопасности пользователей
Горячие темы на Авто
Между двух "огней"...(((((((((((( 384
Движение вперед 363
Собачьи бега цивилизации 201
Почему ни кто из людей до сих пор не нашёл инопланетян? 190
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Президент России призвал мир четко следовать общим правилам
Что ожидает пенсионеров, работавших с 2002 по 2014 годы
Новая льгота от ПФР для всех, кто родился с 1959 по 1965 год
Gnezdo.ru
Фаина Раневская: 5 цитат для современной женщины
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Почему опасно покупать годовалое авто на вторичке?
Почему опасно защищать моторный отсек от грязи?
Леди
Экс-бойфренд Ксении Собчак женился на популярной певице Илья Яшин сыграл свадьбу
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Последствия серьезной операции, сделанной Заворотнюк
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Корабль НАТО вошел в конфликт с фрегатом России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь