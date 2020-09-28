16:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Налоговый президент
Американские журналисты выведали самый охраняемый секрет финансового положения Дональда Трампа.
Журналисты The New York Times получили доступ к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа до 2018 года — тщательно оберегаемая главой государства информация проливает свет на его плачевное финансовое состояние и контрастирует с имиджем успешного бизнесмена, который он культивирует.
«Я заплатил больше налогов на доходы, чем Дональд Трамп» — наклейки с такими надписями появились на сайте избирательного штаба демократа Джо Байдена спустя несколько часов после публикации расследования газеты The New York Times.
Чтобы написанное на наклейке оказалось правдой, сильно стараться среднестатистическому американцу не нужно: в соответствии с опубликованной информацией Дональд Трамп за 10 из 15 последних лет налогов вообще не платил, ссылаясь на понесенные
Стоит оговориться, что налоговые декларации — не исчерпывающий финансовый документ или данные независимых финансовых аналитиков, а лишь информация, представленная властям самим налогоплательщиком. Тем не менее из нее можно сделать ряд интересных и системных выводов. Например, Дональду Трампу куда лучше удается изображать из себя успешного бизнесмена, нежели собственно заниматься управлением бизнесом.
Благодаря шоу The Apprentice, на котором Трамп оценивает
Значительные доходы принесло ему и его собственное имя: например, в клубе
В соответствии с американским законом, если бизнесмен теряет деньги
График его доходов и расходов во времени можно представить в виде волны: в 1995 году, после коллапса его
Прибыль была пущена в дело: на момент премьеры телешоу у Трампа было два
Например, крупнейший
C 2000 года все
Это может быть расценено как попытка избежать налога при передаче имущества родственникам. Кроме того, Дональд Трамп указал в качестве «операционных расходов» оплату ухода за своей прической: на нее было потрачено $70 тыс.
Важнее, однако, другое: финансовые тучи, которые сгущаются над Дональдом Трампом. Их несколько. В 2008—2009 годах Дональд Трамп и его соратники решили вернуть те самые $70,1 млн, заплаченные государству в виде налогов. Для этого они провернули хитрый маневр: отчитались об убытках в $1,4 млрд, что позволило сгенерировать огромный «кредитный лимит» для списания налогов. В некоторых случаях американский закон позволяет использовать его не только для списания налогов, но и для компенсации уже уплаченных ранее платежей: это и решили использовать.
Но с этими деньгами возникла проблема. По закону возвраты более $2 млн требуют согласования двухпартийного комитета Конгресса по налогообложению. Почему вопрос так и не решен, остается загадкой, однако у аналитиков The New York Times есть предположение: «сгенерировать» такой большой убыток можно было лишь в одном случае — отказа Дональда Трампа от убыточных казино в городе
Это не единственная «туча», угрожающая президенту. Данные деклараций показывают, что в 2018 году у управляемых им компаний осталось лишь $34,7 млн на руках. Помимо спора с налоговой службой Дональд Трамп лично гарантировал уплату долгов на $421 млн, большую часть из которых кредиторы могут затребовать в течение ближайших четырех лет.
Учитывая распространившуюся по США эпидемию коронавирусной инфекции и сопряженные с ней экономические трудности, надеяться на то, что и без того не слишком успешные предприятия Дональда Трампа начнут генерировать прибыль, вряд ли приходится.
«Это все лживые новости. Полностью фейк ньюс. Все придумано, пустышка. Мы это все уже видели, все эти вопросы можно было задать мне четыре года назад. Я читал, что пишут, это все вранье. Ерунда», — прокомментировал публикацию президент. Она, безусловно, будет обсуждаться на грядущих уже 29 сентября дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена.
Сам Трамп в ответ усилил атаку на оппонента. «Я буду решительно требовать, чтобы сонный Джо Байден прошел тест на наркотики до или после дебатов вечером вторника. Я сам, конечно, тоже такой пройду. Его выступления на дебатах были рекордно НЕСТАБИЛЬНЫМИ, мягко говоря. Пожалуй, только наркотики могут такое вызвать?» — написал глава государства в Twitter.
По данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 7% в среднем по стране и на 3,8% в «колеблющихся штатах».
Алексей Наумов