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16:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Налоговый президент

Американские журналисты выведали самый охраняемый секрет финансового положения Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Журналисты The New York Times получили доступ к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа до 2018 года — тщательно оберегаемая главой государства информация проливает свет на его плачевное финансовое состояние и контрастирует с имиджем успешного бизнесмена, который он культивирует.

Документы показывают: американский президент получает деньги за счет своего «звездного» статуса, вкладывает их в десятки провальных предприятий и филигранно уходит от налогов.

Не слишком успешный бизнесмен

«Я заплатил больше налогов на доходы, чем Дональд Трамп» — наклейки с такими надписями появились на сайте избирательного штаба демократа Джо Байдена спустя несколько часов после публикации расследования газеты The New York Times.

Чтобы написанное на наклейке оказалось правдой, сильно стараться среднестатистическому американцу не нужно: в соответствии с опубликованной информацией Дональд Трамп за 10 из 15 последних лет налогов вообще не платил, ссылаясь на понесенные из-за предпринимательской деятельности убытки. В год прихода к власти — в 2016-м — бизнесмен с собственным самолетом, сетью отелей и курортов заплатил $750 налогов. В следующий год — еще $750.

Более того, такую наклейку смело могут приклеить на свои машины и россияне — при среднемесячной зарплате в 43,4 тыс. руб. даже ежегодный «налог с зарплаты» без учета дополнительных взносов составит 67,7 тыс. руб., что уже больше уплаченных президентом США $750.

Стоит оговориться, что налоговые декларации — не исчерпывающий финансовый документ или данные независимых финансовых аналитиков, а лишь информация, представленная властям самим налогоплательщиком. Тем не менее из нее можно сделать ряд интересных и системных выводов. Например, Дональду Трампу куда лучше удается изображать из себя успешного бизнесмена, нежели собственно заниматься управлением бизнесом.

Благодаря шоу The Apprentice, на котором Трамп оценивает бизнес-навыки группы конкурсантов, и лицензированию собственного имени для использования контрагентами он получил $424,7 млн, вложив большую часть денег в убыточные и бесперспективные предприятия.

Значительные доходы принесло ему и его собственное имя: например, в клубе Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (штат Флорида) после 2015 года появилось больше новых членов, что позволило президенту зарабатывать дополнительные $5 млн ежегодно. На его гольф-курорте Дорал в том же штате, например, нередко проводятся конгрессы и форумы: Bank of America в 2015 и 2016 годах заплатил президенту по $7 млн, а профсоюз работников пищевой промышленности — $1,2 млн. Значительным источником дохода остаются и зарубежные «сделки», выражающиеся в том, что Дональд Трамп позволил своим контрагентам использовать бренд Trump: на Филиппинах звучная фамилия принесла ему $3 млн, в Индии — $2,3 млн, в Турции — $1 млн.

Одной из самых шокирующих находок журналистов стал тот факт, что Дональд Трамп практически не платил и не платит налогов в казну: это стало возможно благодаря убыточности его бизнес-инициатив и предприятий.

В соответствии с американским законом, если бизнесмен теряет деньги из-за своей предпринимательской деятельности, он может не платить налогов на утраченную сумму: в некоторых случаях эти потери возможно «растянуть» на несколько лет, чем Дональд Трамп успешно пользовался.

График его доходов и расходов во времени можно представить в виде волны: в 1995 году, после коллапса его бизнес-империи начала 1990-х, будущий глава государства отчитался о $1 млрд убытков. Это позволило ему накопить столько «кредита» для списания налогов, что его хватило бы на 18 лет. Тем не менее декларация 2005 года показала, что ситуация улучшилась: за год до этого на экраны вышло шоу The Apprentice, «кредит» был исчерпан. С 2005 по 2007 год дела шли хорошо, и тогда Дональд Трамп впервые в жизни заплатил существенный налог — $70,1 млн.

Прибыль была пущена в дело: на момент премьеры телешоу у Трампа было два гольф-клуба, еще в двух велся ремонт. К концу 2015 года гольф-клубов было уже 15, а старое здание Почтовой службы в Вашингтоне уже перестраивалось в отель Trump International.

Впрочем, судя по отчетам, все эти приобретения и покупки лишь заставляли Дональда Трампа тратить все больше денег, не генерируя прибыли.

Например, крупнейший гольф-клуб в городе Дорал был куплен Дональдом Трампом в 2012 году за $150 млн. Три года спустя этот самый клуб принес $162,3 млн убытков.

C 2000 года все гольф-клубы республиканца принесли убыток на $315,6 млн. Вашингтонский отель — $55,5 млн убытков. Компания Trump Corporation, оказывавшая услуги в области торговли недвижимостью, — $134 млн убытков. Были, впрочем, и доходы: башня Trump Tower в Нью-Йорке с 2000 года принесла дохода на $336,3 млн.

Хватает в расследовании The New York Times и других подробностей: например, суммы, затраченные на «консультации» во время заграничных проектов, полностью совпадают с суммами дохода его дочери Иванки Трамп от консультационных услуг.

Это может быть расценено как попытка избежать налога при передаче имущества родственникам. Кроме того, Дональд Трамп указал в качестве «операционных расходов» оплату ухода за своей прической: на нее было потрачено $70 тыс.

«Это все лживые новости. Полностью фейк ньюс»

Важнее, однако, другое: финансовые тучи, которые сгущаются над Дональдом Трампом. Их несколько. В 2008—2009 годах Дональд Трамп и его соратники решили вернуть те самые $70,1 млн, заплаченные государству в виде налогов. Для этого они провернули хитрый маневр: отчитались об убытках в $1,4 млрд, что позволило сгенерировать огромный «кредитный лимит» для списания налогов. В некоторых случаях американский закон позволяет использовать его не только для списания налогов, но и для компенсации уже уплаченных ранее платежей: это и решили использовать.

В итоге государство должно было вернуло Трампу не только $70,1 млн, но и проценты — всего $72,9 млн.
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Но с этими деньгами возникла проблема. По закону возвраты более $2 млн требуют согласования двухпартийного комитета Конгресса по налогообложению. Почему вопрос так и не решен, остается загадкой, однако у аналитиков The New York Times есть предположение: «сгенерировать» такой большой убыток можно было лишь в одном случае — отказа Дональда Трампа от убыточных казино в городе Атлантик-Сити. В 2009 году он объявил о выходе из совета директоров, заявив, что отказывается от участия в проекте и ничего не забирает из предприятия. По данным газеты, однако он все-таки после банкротства казино получил 5% в новом предприятии, созданном с привлечением оставшихся активов, — в этом случае с точки зрения закона его объявление о миллиардных убытках оказывается неправомерным, и деньги ему надлежит вернуть. Вместе с процентами и штрафами сумма может перевалить за $100 млн.

Это не единственная «туча», угрожающая президенту. Данные деклараций показывают, что в 2018 году у управляемых им компаний осталось лишь $34,7 млн на руках. Помимо спора с налоговой службой Дональд Трамп лично гарантировал уплату долгов на $421 млн, большую часть из которых кредиторы могут затребовать в течение ближайших четырех лет.

В случае победы Дональда Трампа на выборах 3 ноября они окажутся в сложной ситуации и должны будут решить, обращать ли взыскание на имущество действующего главы государства.

Учитывая распространившуюся по США эпидемию коронавирусной инфекции и сопряженные с ней экономические трудности, надеяться на то, что и без того не слишком успешные предприятия Дональда Трампа начнут генерировать прибыль, вряд ли приходится.

«Это все лживые новости. Полностью фейк ньюс. Все придумано, пустышка. Мы это все уже видели, все эти вопросы можно было задать мне четыре года назад. Я читал, что пишут, это все вранье. Ерунда», — прокомментировал публикацию президент. Она, безусловно, будет обсуждаться на грядущих уже 29 сентября дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена.

Кампания Байдена уже принялась использовать новости вовсю: помимо уже упомянутых наклеек в Twitter появилось сообщение: «Учителя заплатили $7239. Пожарные заплатили $5283. Медсестры заплатили $10216. Дональд Трамп заплатил $750».

Сам Трамп в ответ усилил атаку на оппонента. «Я буду решительно требовать, чтобы сонный Джо Байден прошел тест на наркотики до или после дебатов вечером вторника. Я сам, конечно, тоже такой пройду. Его выступления на дебатах были рекордно НЕСТАБИЛЬНЫМИ, мягко говоря. Пожалуй, только наркотики могут такое вызвать?» — написал глава государства в Twitter.

По данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 7% в среднем по стране и на 3,8% в «колеблющихся штатах».

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Алексей Наумов

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