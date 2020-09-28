14:45 (мск), источник: Ведомости
Песков впервые прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе
Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, урегулирование конфликта должно перейти в
«Вчера, к сожалению, день был омрачён чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха и эта ситуация, конечно, является поводом для серьезнейших беспокойств Москвы, многих других стран. Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения должен перейти в
«И Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция даёт России возможность использовать своё влияние, использовать свои традиционно добрые отношения с обеими сторонами — и с Азербайджаном, и с Арменией — для того, чтобы урегулировать это конфликт», — подчеркнул Песков.
Песков на вопрос, считают ли в Кремле, что в связи с обострением в Карабахе России нужно усилить свою военную готовность в регионе: «Мы сейчас о военных опциях не говорим, мы сейчас говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений». На уточняющий вопрос, верно ли, что о приведении в повышенную готовность российских войск речи не идёт, Песков сказал: «Я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментариев».
27 сентября