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14:45 (мск), источник: Ведомости

Песков впервые прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, урегулирование конфликта должно перейти в политико-дипломатическое русло, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Вчера, к сожалению, день был омрачён чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха и эта ситуация, конечно, является поводом для серьезнейших беспокойств Москвы, многих других стран. Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения должен перейти в политико-дипломатическое русло», — сказал Песков.

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Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Путина добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится на связи с коллегами из Азербайджана и Армении. 27 сентября по инициативе армянской Путин поговорит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков отметил, что сейчас важно прекратить боевые действия, «а не разбираться с тем, кто прав кто виноват».

«И Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция даёт России возможность использовать своё влияние, использовать свои традиционно добрые отношения с обеими сторонами — и с Азербайджаном, и с Арменией — для того, чтобы урегулировать это конфликт», — подчеркнул Песков.

В Кремле заявили, что не рассматривают конфликт в Нагорном Карабахе как спровоцированный намеренно, чтобы как-то повлиять на Россию.
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В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация

Песков на вопрос, считают ли в Кремле, что в связи с обострением в Карабахе России нужно усилить свою военную готовность в регионе: «Мы сейчас о военных опциях не говорим, мы сейчас говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений». На уточняющий вопрос, верно ли, что о приведении в повышенную готовность российских войск речи не идёт, Песков сказал: «Я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментариев».

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение введено частично. 28 сентября стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе.

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