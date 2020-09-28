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14:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2020

Турецкий лидер отметил, что Армения должна «немедленно уйти с азербайджанских земель, на которые она вторгается». Азербайджан, отметил Эрдоган, который ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь действует самостоятельно.

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«Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе», — сказал Эрдоган.

Ранее армянские власти сообщили, что Турция непосредственно участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта и переправляет в Азербайджан иностранных наемников из Сирии. Армянским военным противостоят военные инструкторы из Турции, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты, заявили в МИД Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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