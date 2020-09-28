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15:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Светлана Алексиевич улетела в Германию

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич уехала в Германию. Об этом сообщила ее помощница, подчеркнув, что отъезд не связан с уголовным делом против координационного совета оппозиции. Алексиевич — последний член президиума совета, которая оставалась на свободе и не покинула Беларусь.

Источник: РИА "Новости"

«Улетела по своим личным делам»

Алексиевич рано утром в понедельник улетела в Германию, рассказала белорусскому изданию Tut.by помощница писательницы Татьяна. Она утверждает, что уголовное дело, возбужденное по факту создания координационного совета, тут не при чем.

«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — рассказала помощница Алексиевич.

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«Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам, — добавила она, отвечая на вопрос о возможной связи отъезда Алексиевич с уголовным делом. — Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия».

Первым об отъезде Алексиевич сообщил телеграм-канал «Желтые сливы», который связывают с белорусскими властями.

«Как стало известно «ЖС», сегодня в 12:15 Светлана Алексиевич улетела в Германию! Таким образом, еще один член КС покинула страну и пополнила «правительство в изгнании», — в издевательском тоне по отношению к оппозиции комментировал свое сообщение канал.

Последняя из семи

Из семи членов президиума координационного совета оппозиции пятеро были арестованы либо оказались за границей Беларуси.

На свободе остаются только Алексиевич и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, но и его дважды арестовывали по административному делу.

По мнению белорусских властей, создание и деятельность координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По этому факту возбуждено уголовное дело.

По этому делу взяты под стражу члены президиума координационного совета Мария Колесникова и Максим Знак, а также адвокат Колесниковой Илья Салей.

Саму Алексиевич ранее вызывали на допрос. Тогда писательница отказалась свидетельствовать против себя, на этом допрос закончился.

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Алексиевич — первый белорусский лауреат Нобелевской премии. В 2015 году она получила премию по литературе с формулировкой «за полифоническое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Среди ее произведений книги «У войны не женское лицо» (1985), «Чернобыльская молитва» (1997), «Время секонд хэнд» (2013).

Координационный совет был создан по инициативе главной соперницы действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах Светланы Тихановской. В него вошли 33 человека — политики, активисты, представители интеллигенции и рабочих.

Сама Тихановская уехала в Литву вскоре после объявления итогов выборов, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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