Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 сентябряОткрытие первого в мире ломбарда, победа Канады над СССР в Суперсерии и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
17:13 (мск), источник: РБК

Азербайджан связал начало конфликта с фразой «Карабах — это Армения»

Народ Азербайджана «никогда не смирится с потерей своих земель и жемчужиной Карабаха — Шушой», заявили в азербайджанском посольстве в России. Страна вынуждена использовать право на самооборону, отметили дипломаты.

Источник: РИА "Новости"

Посольство Азербайджана в России назвало причины обострения конфликта в Нагорном Карабахе и перехода его в «горячую» фазу. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, поступившем в РБК.

«Ответственность за нынешнее обострение ситуации полностью несет военно-политическое руководство Армении, действия которого привели к июльским событиям в Товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе — к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов», — говорится в заявлении.

Новость
Армения и Азербайджан отчитались о погибших в Нагорном Карабахе

Среди причин в посольстве назвали «высказывание “Карабах — это Армения, и точка” (такую фразу говорил премьер Армении Никол Пашинян. — РБК), проведение в колыбели азербайджанской культуры, древнем городе Шуше, “инаугурации” главы марионеточного режима, решение о переносе в Шушу так называемого парламента, заявления премьер-министра Армении о создании “добровольческих” военных подразделений».

Кроме того, Баку обвинил Ереван в попытке изменения формата переговоров, а также «уничтожении культурно-исторического наследия Азербайджана», проведении в Карабахе военных учений и политике заселения «оккупированных территорий», что «согласно международному гуманитарному праву является военным преступлением». Именно эти события «привели к срыву переговоров в рамках мирного процесса».

Армения настаивает, что вина в новой эскалации конфликта между двумя странами лежит на Азербайджане. Пашинян говорил, что действия Баку — это война, «объявленная армянскому народу».

Россия видит в происходящем причину для серьезного беспокойства, сказал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва призывает все стороны конфликта к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел.

Нагорный Карабах: «С нами борется не только Азербайджан, но и Турция» — лидер НКР
Во время загрузки произошла ошибка.
17:45 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Ефремов обвинил Пашаева в давлении. Что он попросил у суда в апелляци
В городах начали действовать новые ограничения из-за COVID
Эрдоган призвал покончить с «оккупацией территории Азербайджана»
ВОЗ: второго всероссийского карантина можно избежать
Синоптики предрекли россиянам аномальную зиму
Оглашен приговор кассирше Хайруллиной, укравшей 25 миллионов
Артисты ответили на призыв Собянина не выходить на улицу
Армения может обратиться за военной помощью к России
Утечка воздуха на МКС увеличилась в пять раз за последние месяцы
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Самые красивые женщины по версии мужчин
Hi-Tech
Как выглядят новые отделения «Сбера» (первые фото) Банк запустил креативное пространство внутри обычной точки обслуживания клиентов
Горячие темы на Авто
Между двух "огней"...(((((((((((( 388
Движение вперед 365
Собачьи бега цивилизации 205
Почему ни кто из людей до сих пор не нашёл инопланетян? 198
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 2 309
Есть ли любовь в семье ? 226
Семейное обучение. 220
Электрические и не только помощники по хозяйству. 206
Новости партнеров
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
1 октября меняется порядок зачисления пенсий на карту
Отравление Навального: назван виновный
Лук в носках может изменить ваше здоровье
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь