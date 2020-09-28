Армения может обратиться за военной помощью к России

«Мы считаем, что в случае необходимости мы будем обращаться к России [за дополнительной военной помощью]», — сказал Тоганян, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что на данный момент «мы не считаем, что необходимы дополнительные военные контингенты».
Тоганян подчеркнул, что в Армении считают Россию обладающей достаточным влиянием и возможностями на Южном Кавказе, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе.
Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение введено частично.
28 сентября стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе и жертвах среди мирного населения. О каком-либо серьезном изменении положения сторон на линии разграничения подтвержденных данных нет.
Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, а урегулирование конфликта должно перейти в политико-дипломатическое русло.
Война в Карабахе шла с 1991 до 1994 г., когда в Бишкеке при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении огня. С тех пор больше 20 лет столкновения на линии соприкосновения ограничивались эпизодическими перестрелками. В апреле 2016 г. произошла первая эскалация между вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), армии Армении и Азербайджана с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. По итогам трехдневных боев армянская сторона потеряла контроль над небольшим участком позиций. Стороны потеряли около сотни военнослужащих, несколько десятков танков и бронемашин.