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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Что такое Нагорный Карабах

27 сентября начались боевые действия в Нагорном Карабахе, который является спорной территорией для Армении и Азербайджана. Что представляет собой этот регион — в материале «Ъ».

Источник: Айк Халатян / Коммерсантъ

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с Равнинным Карабахом составляет географическую область Карабах. Название Карабах состоит из тюркского слова «кара» — черный и персидского «баг» — сад, оно закрепилось за регионом с XIV века. Для обозначения территории армяне используют название Арцах (бывшая провинция Великой Армении).

На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Среди других национальностей — русские (0,1%), греки — (0,02%), украинцы — (0,02%), грузины — (0,01%), азербайджанцы — (0,005%). Большинство верующих являются прихожанами Армянской Апостольской церкви, которая представлена на территории НКР Арцахской епархией.

Форма правления — президентская республика. Президент избирается сроком на пять лет. Действующий глава — Араик Арутюнян (с 21 мая 2020 года). НКР не признана ни одним государством-членом ООН и не является ее членом. Независимость республики признана частично признанными Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Нагорно-Карабахская республика разделена на семь районов и столицу — город Степанакерт, который также имеет районный статус. Самые крупные города: Степанакерт — 55,8 тыс. человек, Мартуни — около 10 тыс., Мартакерт — 4,6 тыс., Шуша — 4,2 тыс., Гадрут — 4,1 тыс.

Официальная валюта НКР — карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм. ВВП республики в 2019 году — $716,8 млн. Свежих данных по безработице в республике нет, по данным на 2013 год, она оценивалась в 3%. Бюджет на 2020 год был принят с профицитом (доходы — $252,8 млн, расходы — $252,6 млн).

Крупнейший источник электроэнергии в республике — Сарсангская (Тертерская) ГЭС на реке Тертер мощностью 50 МВт. Республика развивает малую гидроэнергетику, за последние 10 лет построено 13 новых ГЭС.

В республике есть комбинаты по добыче и переработке различных видов строительных камней, таких как туф, базальт, гранит, известняк. Одно из крупнейших предприятий — Дрмбонский горно-обогатительный комбинат, который занимается добычей и переработкой золота и меди. В НКР развиты различные виды туризма: экологический, военно-исторический, горный, экстремальный. В 2019 году Нагорный Карабах посетили порядка 42 тыс. туристов, в том числе — из Армении. В республике действует около 90 частных гостиниц и гостиничных хозяйств.

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