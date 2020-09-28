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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов за десять лет

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения газеты The New York Times в неуплате налогов за десять лет. Свою позицию он изложил в Twitter.

Источник: AP 2020

«Фейковые СМИ, как и во время выборов 2016 года, поднимают мои налоги и всякую другую ерунду с незаконно полученной информацией и только плохим умыслом. Я заплатил много миллионов долларов налогов, но имел право, как и все остальные, на амортизацию и налоговые льготы», — отметил американский президент. Он добавил, что газета не учла его «невероятные активы» и подчеркнул, что у него очень низкий уровень долга.

Кроме того, Трамп отметил, что он единственный президент в истории, отказавшийся от зарплаты.

Накануне газета The New York Times, ссылаясь на налоговые декларации, написала, что Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за последние десять лет. По информации издания, когда в 2016 году Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов (59 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») подоходного налога и такую же сумму в 2017 году. «Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», — подчеркивает газета.

Ранее племянница президента США Дональда Трампа Мэри обвинила его в мошенничестве при получении наследства после смерти отца. Она подала на американского лидера в суд, другими ответчиками выступают его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта.

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