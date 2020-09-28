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19:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о важности роли Госсовета в системе власти

СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. Госсовет играет важную роль в системе российской власти, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Напомню, этот орган был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов Российской Федерации и с тех пор играет важную, я бы сказал даже стратегическую, роль с системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются, что называется, на земле: в регионах и даже в муниципалитетах России», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

«В текущем юбилейном году Государственный совет обрел новый статус, который закреплен в главном, в основном законе страны, в Конституции Российской Федерации. Уверен, что решение это позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов», — сказал Путин на заседании Госсовета.

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