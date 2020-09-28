19:47 (мск), источник: РИА Новости
Путин заявил о важности роли Госсовета в системе власти
СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. Госсовет играет важную роль в системе российской власти, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Напомню, этот орган был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов Российской Федерации и с тех пор играет важную, я бы сказал даже стратегическую, роль с системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются, что называется, на земле: в регионах и даже в муниципалитетах России», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
«В текущем юбилейном году Государственный совет обрел новый статус, который закреплен в главном, в основном законе страны, в Конституции Российской Федерации. Уверен, что решение это позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов», — сказал Путин на заседании Госсовета.