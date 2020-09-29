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02:22 (мск), источник: Ведомости

Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Франция не признает Александра Лукашенко, победившего на президентских выборах в Белоруссии, законным главой республики, заявил на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе французский президент Эммануэль Макрон.

Источник: Reuters

«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — цитируют Макрона «РИА Новости».

Также сегодня агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на Елисейский дворец сообщило о намерении французского лидера встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской 29 сентября в Вильнюсе.

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До этого Европарламент подписал резолюцию, в которой признал созданный Тихановской Координационный совет оппозиции «временным представителем народа Белоруссии».

Ранее, 27 сентября, Макрон заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента, на который он вновь вступил 23 сентября в ходе закрытой церемонии, раз в стране произошел кризис власти. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, главе французского государства также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты».

До этого легитимность Лукашенко не признали Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина. Кроме того, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель выступил с заявлением, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко не является законной. В Кремле комментировать инаугурацию отказались, однако до этого признали Лукашенко легитимным главой республики.

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