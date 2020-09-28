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28 сентября, источник: РБК

Посол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха

Признание независимости Нагорного Карабаха зависит от того, «насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования» подойдут к его границе, заявил Вардан Тоганян. Он назвал Армению гарантом безопасности региона.

Источник: РИА "Новости"

Посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью телеканалу РБК назвал условия признания республикой независимости Нагорного Карабаха.

Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится.
Вардан Тоганян
посол Армении в России

По словам Тоганяна, сейчас в Карабахе воюют азербайджанская армия, турецкие военные советники и наемники из Сирии. «На той стороне воюет армия Нагорного Карабаха», — добавил он.

«Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников», — заявил Тоганян, добавив, что, в случае если над регионом нависнет «турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16», Ереван будет готов принять военные меры.

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По словам дипломата, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха превратился в «турецко-азербайджано-армянский». Предыдущее обострение в июле вызвало «бурю в стакане» со стороны Анкары и Баку, заявил он.

«Мы видели после этого невиданные учения с участием всех родов войск, нескольких армий, военных советников, беспилотников и так далее. Сейчас видим, что Турция передала Азербайджану американские истребители F-16 и на той стороне они, видимо, ждут своего часа, чтобы уничтожать людей в Степанакерте», — сказал Тоганян.

В Нагорном Карабахе идут полномасштабные военные действия, считает посол. Однако сейчас Ереван не видит необходимости обращаться к Москве за помощью. Отвечая на вопрос РБК о 102-й российской военной базе в армянском Гюмри, Тоганян заявил, что она может сыграть роль в случае внешних угроз для республики.

Накануне о том, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что вопрос стоит на повестке правительства республики и тема должна обсуждаться в том числе и народом.

27 сентября боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились, стороны ввели военное положение. И Баку, и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и переброске наемников из Сирии. Обе стороны сообщили о потерях, в том числе среди мирного населения.

Россия призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь, в НАТО выразили обеспокоенность из-за обострения конфликта. Турция выступила на стороне Баку и потребовала от Еревана «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории».

Наталия Анисимова, Илья Доронов

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