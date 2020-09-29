Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 сентябряДень рождения Скотланд-Ярда, открытие трамвайного движения в Петербурге, появление первого на планете долларового миллиардера и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
09:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Азербайджан и Армения сообщили о продолжении боевых действий в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о контратаках военных Армении, которые пытались вернуть позиции в Карабахе. Ведомство утверждает, что армии удалось отбить наступление. Армения, в свою очередь, сообщила, что военным удалось отразить атаки Азербайджана.

Источник: AP 2020

«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»).

Читайте также
Нагорный Карабах сообщил о гибели 84 своих военных за два дня боев

Утром продолжаются бои. Азербайджан сообщил об уничтожении одного танка, одного автомобиля и о 10 жертвах среди армянских военных утром 29 сентября. В ночь на вторник также была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея Армении. «В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать», — утверждает Минобороны.

Армения также сообщает, что военным удалось отразить атаки противника. «С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой. На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Утверждается, что со стороны Азербайджана есть потери «в живой силе и технике», уничтожена группа атакующей бронетехники.

Обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация. Число жертв расходится от нескольких десятков до нескольких сотен.

Конфликт Армении и Азербайджана
02:28 (мск)Нагорный Карабах сообщил о гибели 84 своих военных за два дня боев
28 сентябряПосол Армении назвал условия признания Нагорного Карабаха
28 сентябряАзербайджан связал начало конфликта с фразой «Карабах — это Армения»
 Что известно о тайной встрече Навального и Меркель
Контроль усилен: пассажиров метро оштрафовали на 420 млн руб
Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
В списке богатейших россиян сменился лидер
Штурман Ан-26 перед крушением переписывался с дочкой
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Счетная палата признала безуспешной «мусорную реформу»
Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы
В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет
Здоровье
Невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта Не только асимметрия лица и нарушения речи выступают симптомами.
Hi-Tech
Apple совершила прорыв Новое поколение мобильной связи без лишнего излучения
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Почему опасно покупать годовалое авто на вторичке?
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
1 октября меняется порядок зачисления пенсий на карту
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь