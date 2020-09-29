Азербайджан и Армения сообщили о продолжении боевых действий в Карабахе

«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»).
Утром продолжаются бои. Азербайджан сообщил об уничтожении одного танка, одного автомобиля и о 10 жертвах среди армянских военных утром 29 сентября. В ночь на вторник также была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея Армении. «В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать», — утверждает Минобороны.
Армения также сообщает, что военным удалось отразить атаки противника. «С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой. На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции», — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.
Утверждается, что со стороны Азербайджана есть потери «в живой силе и технике», уничтожена группа атакующей бронетехники.
Обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация. Число жертв расходится от нескольких десятков до нескольких сотен.