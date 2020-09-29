10:15 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп высказался об идее сделать свою дочь вице-президентом
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу сообщений о якобы имевшейся у него идее сделать свою дочь и советницу Иванку Трамп
«Теперь распространители фейков, CNN, действительно пишут, что я хотел видеть свою дочь Иванку в качестве своего
Журналы взяли эту информацию в книге бывшего заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса, которая будет опубликована 13 октября. В ней говорится, что будущий президент знал о недоверии к себе со стороны Республиканской партии и хотел видеть рядом с собой гарантированно лояльного человека. Гейтс рассказывает, что Трамп сначала был против в итоге занявшего эту позицию Майка Пенса, но затем изменил свое мнение
Трамп ранее сам высказывался о кандидатуре своей дочери на пост