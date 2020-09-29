11:30 (мск), источник: РИА Новости
Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила
«Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана», — написала Степанян в Facebook.
По ее словам, таким образом, «фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий». «Ждите жесткого ответа», — отметила Степанян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В непризнанной
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении,
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.