Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11:30 (мск), источник: РИА Новости

Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе

ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Источник: РИА "Новости"

«Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана», — написала Степанян в Facebook.

По ее словам, таким образом, «фактически, противник попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий». «Ждите жесткого ответа», — отметила Степанян.

Новость
Что такое Нагорный Карабах

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
В России второй день подряд выявили более 8 тысяч случаев COVID
Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
В списке богатейших россиян сменился лидер
За коронавирус снова заплатят. Кто получил право на прибавки
Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы
Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
Hi-Tech
Сенсационное открытие на Марсе Появилось больше надежды однажды найти жизнь на Красной планете
Горячие темы на Авто
Между двух "огней"...(((((((((((( 392
Движение вперед 365
Собачьи бега цивилизации 215
Уже много лет не могут определиться с выбором. 153
Кино
«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады» Актер рассказал об отношении к культовому сериалу
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Лук в носках может изменить ваше здоровье
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Самые известные еврейки среди звезд России
Gnezdo.ru
Фаина Раневская: 5 цитат для современной женщины
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Почему опасно покупать годовалое авто на вторичке?
Новости партнеров
Мировое сообщество назвало главные успехи нашей страны
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь