11:08 (мск), источник: ТАСС
Зеленский заявил, что курс Украины в ЕС сейчас еще более актуален, чем ранее
Украинский лидер подчеркнул важность поддержки Киева со стороны ЕС.
КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Курс Украины на интеграцию с Европейским союзом сейчас более актуален, чем
«Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский союз еще более актуален для Украины, чем ранее», — цитирует президента офис главы государства. Сообщается, что Зеленский подчеркнул важность поддержки Киева со стороны ЕС.
Зеленский также отметил, что Киев стремится обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему рынку Евросоюза и достижения договоренности относительно обновления торговой части Соглашения об ассоциации, а также упрощение доступа украинского бизнеса на рынки ЕС. Также обсуждалась тема создания так называемой международной платформы по вопросу Крыма, а также сооружения мемориального
6 октября в Брюсселе состоится саммит ЕС — Украина. Он был перенесен с 1 октября, поскольку в это время будет проходить саммит Евросоюза. В свою очередь, саммит ЕС, который изначально был запланирован на