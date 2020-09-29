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11:08 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что курс Украины в ЕС сейчас еще более актуален, чем ранее

Украинский лидер подчеркнул важность поддержки Киева со стороны ЕС.

Источник: Reuters

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Курс Украины на интеграцию с Европейским союзом сейчас более актуален, чем когда-либо ранее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с депутатами Европарламента.

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«Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский союз еще более актуален для Украины, чем ранее», — цитирует президента офис главы государства. Сообщается, что Зеленский подчеркнул важность поддержки Киева со стороны ЕС.

Зеленский также отметил, что Киев стремится обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему рынку Евросоюза и достижения договоренности относительно обновления торговой части Соглашения об ассоциации, а также упрощение доступа украинского бизнеса на рынки ЕС. Также обсуждалась тема создания так называемой международной платформы по вопросу Крыма, а также сооружения мемориального комплекса-музея на средства ЕС, посвященного теме Холокоста.

6 октября в Брюсселе состоится саммит ЕС — Украина. Он был перенесен с 1 октября, поскольку в это время будет проходить саммит Евросоюза. В свою очередь, саммит ЕС, который изначально был запланирован на 24—25 сентября, был перенесен из-за подозрений на то, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заразился коронавирусом. Позже результаты его тестирования оказались отрицательными.

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