12:03 (мск), источник: Известия
Меркель призвала Пашиняна и Алиева к немедленным переговорам
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с
Разговор с Пашиняном состоялся накануне, с Алиевым — во вторник.
«Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Ранее с просьбой вмешаться в ситуацию в Карабахе к ОБСЕ обратился посол Армении в России Вардан Тоганян. Накануне дипломат заявил, что Турция обязана прекратить «агрессивное вмешательство в дела региона». Не допустить участия в конфликте Анкары просил и Пашинян в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Прекратить огонь с обеих сторон ранее призвали в НАТО. В альянсе отметили, что конфликт не имеет военного решения, а стороны обязаны возобновить переговоры для мирного урегулирования ситуации.
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