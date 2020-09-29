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12:52 (мск), источник: РБК

Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией

Сейчас на Белоруссию, по его словам, оказывается беспрецедентное внешнее давление, но в этих условиях отношения двух государств «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и имеют под собой «прочный фундамент».

Источник: Пресс-служба Президента России

Отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими», заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.

«Сейчас — с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», — заявил Путин.

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Он напомнил, что оба государства «целенаправленно реализуют» Договор о создании Союзного государства и участвуют в деятельности Евразийского экономического союза. «Мы сообща решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнул президент.

Ежегодно на форуме заключаются сделки и подписываются контракты «на сотни миллионов долларов», сказал Путин, в результате чего в 2019 году взаимный товарооборот России и Белоруссии составил $35,5 млрд.

Глава государства напомнил, что Россия является главным инвестором в белорусскую экономику, кроме того, две страны активно сотрудничают в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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«Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываем, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере», — подчеркнул Путин.

Форум регионов России и Белоруссии проводится в седьмой раз, в этом году он пройдет в формате видеоконференции. Тема пленарного заседания форума — «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

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