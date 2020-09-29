14:08 (мск), источник: Daily Storm
Армия Турции готова воевать за Азербайджан в конфликте с Арменией
Нагорный Карабах должен полностью перейти под контроль Баку, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поддержать Азербайджан как в переговорном процессе, так и «на поле боя». По его словам, Армения должна незамедлительно вывести все свои армейские части с территории Азербайджана. Глава турецкого внешнеполитического ведомства сделал такое заявление по итогам переговоров с послом Азербайджана Хазаром Ибрагимом, передает Анатолийское информагентство.
«Есть только одно решение этой проблемы. Армения должна выйти с территории Азербайджана. Если этого не произойдет, проблема не будет решена. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — заявил Чавушоглу.
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе, спровоцированный Арменией более 30 лет назад, необходимо закончить, и Азербайджан, проводя войсковую операцию в регионе, пытается «освободить свои оккупированные земли».