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15:31 (мск), источник: Ведомости

Японский премьер заявил Путину о желании решить вопрос Курильских островов

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о своем желании решить территориальную проблему между странами, сообщает ТАСС.

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«Я сказал [Путину], что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС) следующему поколению и намерен решить ее», — сказал Суга журналистам.

16 сентября японское агентство Kyodo сообщило, что парламент Японии проголосовал за назначение Есихидэ Суги на пост премьер-министра страны. Ранее Суга был избран руководителем правящей в Японии либерально-демократической партии. Ожидается, что Суга продолжит политику прошлого премьера Синдзо Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам, отмечало агентство.

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Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г. и покинул его 28 августа в связи с ухудшением состояния здоровья.

Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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