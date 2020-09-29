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15:19 (мск), источник: Интерфакс

Кремль отверг заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Карабахе провоцируют обострение, Москва выступает категорически против таких действий, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Так он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил о готовности поддержать Азербайджан «как за столом переговоров, так и на поле боя».

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На вопрос, рассматривают ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, в том числе, по линии ОДКБ, Песков сказал: «В Кремле исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий».

«Любые заявления о военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что Москва «призывает все страны, особенно страны-партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».

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