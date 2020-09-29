Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

«Сегодня Великобритания и Канада послали четкий сигнал, введя санкции против насильственного и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов», — сказал господин Рааб (цитата по Reuters).
Под санкции попали господин Лукашенко, его сын и помощника президента по нацбезопасности Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками Хазальбек Атабеков и начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что возможные экономические санкции против Белоруссии станут бременем для населения страны. До этого Латвия внесла еще 101 представителя власти Белоруссии в санкционный список. Эстония расширила список белорусских высокопоставленных чиновников, кому запрещен въезд на территорию этой страны, еще на 98 человек. В первоначальный список, утвержденный в конце августа, странами были внесены имена 30 белорусских чиновников.