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18:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Новые санкции включают запрет на поездки и замораживание активов восьми физических лиц.

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«Сегодня Великобритания и Канада послали четкий сигнал, введя санкции против насильственного и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов», — сказал господин Рааб (цитата по Reuters).

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Под санкции попали господин Лукашенко, его сын и помощника президента по нацбезопасности Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками Хазальбек Атабеков и начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что возможные экономические санкции против Белоруссии станут бременем для населения страны. До этого Латвия внесла еще 101 представителя власти Белоруссии в санкционный список. Эстония расширила список белорусских высокопоставленных чиновников, кому запрещен въезд на территорию этой страны, еще на 98 человек. В первоначальный список, утвержденный в конце августа, странами были внесены имена 30 белорусских чиновников.

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