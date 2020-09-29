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19:20 (мск), источник: ТАСС

Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана добавил, что с учетом текущей позиции Еревана речи о переговорах быть не может.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

«Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует, и в этом нет необходимости», — заявил он во вторник в прямом эфире телеканала «Россия-1». По его словам, роль Турции носит исключительно «стабилизирующий характер» в регионе. «Турция — это наша братская страна и наш союзник, — продолжил президент Азербайджана. — Она оказывает нам только моральную поддержку, и мы благодарны ей за солидарность».

Алиев добавил, что с учетом текущей позиции Еревана речи о переговорах быть не может.

Президент Азербайджана подчеркнул, что боевиков из Сирии в Нагорном Карабахе сейчас нет.

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