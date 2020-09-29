19:20 (мск), источник: ТАСС
Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана добавил, что с учетом текущей позиции Еревана речи о переговорах быть не может.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
«Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует, и в этом нет необходимости», — заявил он во вторник в прямом эфире телеканала «Россия-1». По его словам, роль Турции носит исключительно «стабилизирующий характер» в регионе. «Турция — это наша братская страна и наш союзник, — продолжил президент Азербайджана. — Она оказывает нам только моральную поддержку, и мы благодарны ей за солидарность».
Алиев добавил, что с учетом текущей позиции Еревана речи о переговорах быть не может.
Президент Азербайджана подчеркнул, что боевиков из Сирии в Нагорном Карабахе сейчас нет.