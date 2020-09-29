Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
25Как выглядела столица 100 лет назад
20:10 (мск), источник: РБК

Пашинян увидел угрозу для существования армянского народа

Он назвал боевые столкновения на границе войной и заявил, что Турция фактически вовлечена в нее. До этого премьер Армении призывал лидеров Франции и Германии обуздать «агрессию» Анкары в Карабахе.

Источник: AFP 2020

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе является угрозой армянскому народу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу», — сказал глава кабмина.

Он отметил, что Турция уже вовлечена в конфликт. «Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс», — сказал Пашинян. По его словам, присутствие Турции на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошему, а лишь может увеличить масштаб вооруженных действий.

Видео
Турция и Азербайджан опровергли информацию о сбитом Су-25 Армении

Пашинян сообщил, что на территории Азербайджана находятся высокопоставленные военные из Анкары. «По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами они даже руководят военными действиями», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян призвал мировое сообщество осудить действия Анкары и Баку и потребовать от Турции «выйти из региона».

Ереван заявляет, что Турция выступает на стороне Азербайджана в карабахском конфликте, который обострился с 27 сентября — стороны продолжают обмениваться ударами, применяя тяжелое вооружение. Баку и Ереван взаимно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и военной агрессии. У стран есть потери как среди военных, так и среди гражданских.

В Минобороны Армении сообщили, что 29 сентября истребитель F-16 ВВС Турции проник в воздушное пространство страны и сбил штурмовик Су-25 Армении. Турецкая авиация, по заявлению армянского министерства, базируется в Азербайджане после совместных учений. В Анкаре заявили, что эти сведения недостоверные.

При этом Турция выступила на стороне Азербайджана и пообещала поддержать союзника.

Ранее во вторник Пашинян созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и призвал ее приложить усилия, чтобы «обуздать агрессию» Турции в регионе. Он также созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Война Армении с Азербайджаном. Что важно знать
В НИИ Роспотребнадзора назвали новый срок выхода России на плато по COVID
Армения заявила о сбитом Турцией Су-25
Путин заявил об усталости россиян от масок и ограничений
Аналитики назвали пять главных угроз благополучию пенсионеров
Японский премьер заявил Путину о желании решить вопрос Курил
В Сети показали самые смешные снимки домашних животных
За коронавирус снова заплатят. Кто получил право на прибавки
Кошка и шотландский сварщик нашли друг друга и покорили мир
Hi-Tech
Видеокарта Nvidia оказалась больше Xbox Series X (фото) К сожалению, новые гаджеты перестали уменьшаться в размерах
Горячие темы на Авто
Между двух "огней"...(((((((((((( 417
Движение вперед 365
Собачьи бега цивилизации 216
Дистанционка. 212
Кино
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки Актеры появятся в адаптации британского комедийного детектива
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Кудрявая Юлия Барановская стала копией Аллы Пугачевой Телеведущая примерила новый имидж
Новости партнеров
Рак легких можно определить по пальцам
Новая льгота от ПФР для всех, кто родился с 1959 по 1965 год
Что ожидает пенсионеров, работавших с 2002 по 2014 годы
Шепелев растерялся, услышав новость о себе от Пугачевой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь