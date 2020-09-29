Пашинян увидел угрозу для существования армянского народа

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе является угрозой армянскому народу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу», — сказал глава кабмина.
Он отметил, что Турция уже вовлечена в конфликт. «Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс», — сказал Пашинян. По его словам, присутствие Турции на Южном Кавказе не приведет ни к чему хорошему, а лишь может увеличить масштаб вооруженных действий.
Пашинян сообщил, что на территории Азербайджана находятся высокопоставленные военные из Анкары. «По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами они даже руководят военными действиями», — сказал глава армянского правительства.
Пашинян призвал мировое сообщество осудить действия Анкары и Баку и потребовать от Турции «выйти из региона».
Ереван заявляет, что Турция выступает на стороне Азербайджана в карабахском конфликте, который обострился с 27 сентября — стороны продолжают обмениваться ударами, применяя тяжелое вооружение. Баку и Ереван взаимно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и военной агрессии. У стран есть потери как среди военных, так и среди гражданских.
В Минобороны Армении сообщили, что 29 сентября истребитель F-16 ВВС Турции проник в воздушное пространство страны и сбил штурмовик Су-25 Армении. Турецкая авиация, по заявлению армянского министерства, базируется в Азербайджане после совместных учений. В Анкаре заявили, что эти сведения недостоверные.
При этом Турция выступила на стороне Азербайджана и пообещала поддержать союзника.
Ранее во вторник Пашинян созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и призвал ее приложить усилия, чтобы «обуздать агрессию» Турции в регионе. Он также созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.