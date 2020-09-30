03:37 (мск), источник: Известия
Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе
Совбез ООН призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, заявил по итогам заседания председатель СБ Абду Абарри.
Постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций выразил обеспокоенность в связи с данными о широкомасштабных боевых действиях в регионе и отметил, что приложит все усилия для разрядки ситуации между Баку и Ереваном.
Члены СБ ООН высказались в поддержку призыва генсека ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам.
При этом Совбез выразил поддержку Минской группе ОБСЕ (при посредничестве РФ, Франции и США), в рамках которой обсуждается вопрос урегулирования карабахского вопроса.
Эскалация конфликта между Баку и Ереваном по вопросу непризнанной
В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.
29 сентября Ереван заявил об уничтожении 137 единиц военной техники Азербайджана, а также сообщил о потере своего штурмовика Су-25 в результате атаки истребителя F-16 ВВС Турции.
В Баку и Анкаре данную информацию опровергли. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил поддержку своему азербайджанскому коллеге и заявил, что пришло время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».
При этом Азербайджан сообщил о разгроме позиций двух батальонов армянских ВС.
Отношения Еревана и Баку остаются напряженными