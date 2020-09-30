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03:37 (мск), источник: Известия

Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе

Совбез ООН призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, заявил по итогам заседания председатель СБ Абду Абарри.

Источник: AP 2020

Постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций выразил обеспокоенность в связи с данными о широкомасштабных боевых действиях в регионе и отметил, что приложит все усилия для разрядки ситуации между Баку и Ереваном.

Члены СБ ООН высказались в поддержку призыва генсека ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам.
Абду Абарри
председатель СБ (цитата по ТАСС)

При этом Совбез выразил поддержку Минской группе ОБСЕ (при посредничестве РФ, Франции и США), в рамках которой обсуждается вопрос урегулирования карабахского вопроса.

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Эскалация конфликта между Баку и Ереваном по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской республики произошла 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах региона.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

29 сентября Ереван заявил об уничтожении 137 единиц военной техники Азербайджана, а также сообщил о потере своего штурмовика Су-25 в результате атаки истребителя F-16 ВВС Турции.

В Баку и Анкаре данную информацию опровергли. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил поддержку своему азербайджанскому коллеге и заявил, что пришло время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

При этом Азербайджан сообщил о разгроме позиций двух батальонов армянских ВС.

Россия, ООН и еще ряд стран призвали стороны к мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Однако Баку считает территорию своей.

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