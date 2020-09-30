05:01 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в администрации Суги считают провальным подход Абэ на переговорах с Россией
ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/ — Администрация нового
«Если мы действительно хотим вернуть острова, необходимо было развивать более масштабное экономическое сотрудничество [с Россией]. Очевидно, что подход предыдущей администрации был провальным», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из администрации
Во вторник состоялся первый телефонный разговор между новым
Комментируя разговор с российским президентом, сам
«Я сказал [Путину], что не хочу оставлять проблему северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) будущим поколениям и намерен решить ее», — также отметил
В последние годы основой для развития экономического сотрудничества Японии и России стал план из восьми пунктов, предложенный Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы.
В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.
Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.
После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее