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05:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в администрации Суги считают провальным подход Абэ на переговорах с Россией

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/ — Администрация нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги считает, что подход предыдущего правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ на переговорах с Россией по мирному договору и территориальной проблеме был провальным. Об этом в среду сообщила общенациональная газета Asahi.

Источник: AP 2020

«Если мы действительно хотим вернуть острова, необходимо было развивать более масштабное экономическое сотрудничество [с Россией]. Очевидно, что подход предыдущей администрации был провальным», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из администрации премьер-министра Суги.

Во вторник состоялся первый телефонный разговор между новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения и создания вакцин от коронавирусной инфекции.

Лидеры России и Японии отметили достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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Комментируя разговор с российским президентом, сам премьер-министр Суга подчеркнул, что в ходе беседы выступил за всестороннее развитие отношений между двумя государствами.

«Я сказал [Путину], что не хочу оставлять проблему северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) будущим поколениям и намерен решить ее», — также отметил премьер-министр Японии. Кроме того, по словам японского премьера, лидеры двух стран договорились как можно скорее провести личную встречу.

В последние годы основой для развития экономического сотрудничества Японии и России стал план из восьми пунктов, предложенный Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы.

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В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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