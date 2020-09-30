Профсоюзы предложили Мишустину отменить накопительную часть пенсии

Авторы послания указывают на «правовую коллизию»: из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития (времени, которое человек будет получать пенсию) может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, напоминают в ФНПР.
Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.
Как считают в федерации, такая ситуация «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».
Именно поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и отказаться от накопительного компонента.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — с 258 до 264 месяцев (уже в 2021 году).
Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей повышение происходило ежегодно на шесть месяцев.
Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9,13 процента, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (три процента). Перерасчет будет сделан беззаявительно.