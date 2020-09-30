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18:38 (мск), источник: РИА Новости

Профсоюзы предложили Мишустину отменить накопительную часть пенсии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. Это следует из письма, размещенного на сайте организации.

Источник: РИА Новости
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Авторы послания указывают на «правовую коллизию»: из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

В законодательстве прописано, что при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития (времени, которое человек будет получать пенсию) может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, напоминают в ФНПР.

Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.

Как считают в федерации, такая ситуация «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

Именно поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и отказаться от накопительного компонента.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — с 258 до 264 месяцев (уже в 2021 году).

Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей повышение происходило ежегодно на шесть месяцев.

Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9,13 процента, перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (три процента). Перерасчет будет сделан беззаявительно.

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