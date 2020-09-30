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04:30 (мск), источник: Российская газета

В США начались теледебаты кандидатов в президенты

Во вторник в 21 час по восточному времени (4 часа утра среды мск) в США начались теледебаты двух претендентов на президентское кресло. Кандидат от Демократической партии, 77-летний бывший вице-президент Джо Байден противостоит 74-летнему главе Белого дома, республиканцу Дональду Трампу.

Источник: Reuters

За несколько часов до дебатов стало известно, что Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов по стране, 51 процент против 43, согласно данным опросов Washington Post.

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Кандидаты появились на сцене актового зала университета «Кейз вестерн резерв» в Кливленде, второго по величине города штата Огайо. Сцена, где проходит мероприятие, драпирована полотнищем в темно-синих тонах.

Трибуны для двух кандидатов установлены на расстоянии нескольких метров друг от друга, исходя из правил социального дистанцирования. Кандидаты не пожали руки друг другу из-за ограничительных мер. Дискуссию открыл 72-летний Крис Уоллес, ведущий популярного воскресного телевизионного шоу телеканала Fox News, который предпочитает смотреть Трамп. Работая на известном своими симпатиями к республиканцам телеканале, Уоллес является зарегистрированным демократом и не скрывает своего критического отношения к главе Белого дома.

Источник: Reuters

Кампания Байдена за несколько часов до дебатов объявила, что у кандидата от демократов будет два жителя Огайо в качестве его личных гостей на дискуссии: Джеймс Эванофф-младший, представляющий профсоюз сталелитейщиков, и Герни Грин, владелец местного магазина одежды, пострадавшего от пандемии.

Источник: Reuters

Как сообщила телекомпания ВВС, Трамп позиционировал в качестве главных приглашенных в списке гостей своих взрослых детей и их спутников — это Иванка, Дональд-младший, Эрик и Тиффани. В 2016 году Трамп неожиданно для всех пригласил на первые дебаты четырех женщин, которые обвиняли бывшего президента Билла Клинтона в сексуальных домогательствах и нападениях. Как сообщалось, он сделал это для того, чтобы «встревожить» тогдашнего оппонента Хиллари Клинтон.

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На выходных Трамп предложил провести проверку кандидатов на допинг в свете своих обвинений, что Байден принимает препараты, позволяющие стимулировать мозговую активность, а за несколько часов до дебатов предложил проверить наличие у кандидатов электронных устройств якобы применяемых для подсказок.

В преддверии противостояния кампания Байдена опубликовала налоговые декларации кандидата от Демократической партии и его напарницы Камалы Харрис за 2019 год — шаг, который вызван тем, что Трамп продолжает сталкиваться с негативными последствиями из-за сообщения о том, что он в значительной степени уклонился от уплаты федерального подоходного налога. Тем временем 48-летняя судья Эми Кони Барретт, выбранная Трампом на вакантное место в Верховном суде, сделала визит вежливости на Капитолийский холм, поскольку республиканцы настаивают на том, чтобы она была утверждена перед выборами. Тема Верховного суда станет одной из шести тем дебатов, напоминает Washington Post.

Максим Макарычев

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 В США начались теледебаты кандидатов в президенты
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