06:20 (мск), источник: РИА Новости
Байден назвал Трампа «щенком Путина»
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США бывший
«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) — щенок Путина, он даже не может сказать ему
Байдена спросили, почему избиратели должны выбрать его, а не его оппонента.
Под руководством этого президента [Трампа] мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими.
В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью.
Трамп в свою очередь назвал статью «заказухой» и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями «сговора».
Президентские выборы должны состояться в США 3 ноября.