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06:20 (мск), источник: РИА Новости

Байден назвал Трампа «щенком Путина»

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего президента страны Дональда Трампа «щенком Путина».

Источник: AP 2020

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — сказал Байден на проходящих в Кливленде первых дебатах с Трампом.

Байдена спросили, почему избиратели должны выбрать его, а не его оппонента.

Под руководством этого президента [Трампа] мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими.
Джо Байден
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В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

Трамп в свою очередь назвал статью «заказухой» и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями «сговора».

Президентские выборы должны состояться в США 3 ноября.

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