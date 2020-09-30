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08:34 (мск), источник: РИА Новости

Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана.

Источник: РИА Новости

«Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжавендского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника», — сказано в релизе.

Ранее в ведомстве заявляли, что армянские С-300, прикрывавшие воздушное пространство Еревана, сняли с боевого дежурства и направили в сторону Нагорного Карабаха.

Всего, по данным азербайджанских военных, с начала эскалации армянская армия потеряла убитыми и ранеными до 2,7 тысячи человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники.
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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце минувшей недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве; в Анкаре и Баку это опровергли. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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