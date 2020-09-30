11:48 (мск), источник: RTVi
Опросы показали победу Байдена на первых дебатах с Трампом
Опросы американских СМИ показали победу бывшего
60% участников опроса канала CNN пришли к выводу, что Байден показал себя гораздо лучше Трампа (28%) на дебатах. До начала дебатов 56% среди тех же людей рассчитывали на победу бывшего
65% зрителей в итоге пришли к выводу, что ответы Байдена были достовернее, чем у Трампа (29%). Примерно в такой же пропорции опрошенные оценили нападки оппонентов друг на друга.
Победу Байдена также показал опрос зрителей, проведенный телеканалом CBS. Кандидат в президенты от демократов получил 48%, Трамп — 41%, еще 10% решили, что дебаты закончились вничью.
Собственный опрос провел республиканский социолог Фрэнк Лунц. В его
Первые дебаты Трампа и Байдена прошли в актовом зале университета Case Western Reserve в Кливленде. Трансляцию вели все крупнейшие телеканалы США. Вторые дебаты пройдут 15 октября в Майами, третьи — 22 октября в Нэшвилле. Сами президентские выборы назначены на 3 ноября.