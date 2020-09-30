Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 сентябряИзобретение пенициллина, Битва за Москву, военная операция России в Сирии и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Не пропустите золотую осень!
11:48 (мск), источник: RTVi

Опросы показали победу Байдена на первых дебатах с Трампом

Опросы американских СМИ показали победу бывшего вице-президента Джо Байдена на первых дебатах с президентом Дональдом Трампом. Результаты уже опубликовали CNN и CBS.

Источник: Reuters

60% участников опроса канала CNN пришли к выводу, что Байден показал себя гораздо лучше Трампа (28%) на дебатах. До начала дебатов 56% среди тех же людей рассчитывали на победу бывшего вице-президента.

65% зрителей в итоге пришли к выводу, что ответы Байдена были достовернее, чем у Трампа (29%). Примерно в такой же пропорции опрошенные оценили нападки оппонентов друг на друга.

CNN отмечает, что результаты первых дебатов схожи с 2016 годом — тогда Трамп дебатировал с демократом Хиллари Клинтон и 62% опрошенных отдали победу именно ей.

Победу Байдена также показал опрос зрителей, проведенный телеканалом CBS. Кандидат в президенты от демократов получил 48%, Трамп — 41%, еще 10% решили, что дебаты закончились вничью.

Собственный опрос провел республиканский социолог Фрэнк Лунц. В его фокус-группу вошли 16 избирателей из неопределившихся штатов, которые в целом позитивно отозвались о поведении Байдена, а Трампа же охарактеризовали как «ужасного» и «хаотичного».

Первые дебаты Трампа и Байдена прошли в актовом зале университета Case Western Reserve в Кливленде. Трансляцию вели все крупнейшие телеканалы США. Вторые дебаты пройдут 15 октября в Майами, третьи — 22 октября в Нэшвилле. Сами президентские выборы назначены на 3 ноября.

Байден назвал Трампа «щенком Путина» и худшим президентом в истории США
Во время загрузки произошла ошибка.
11:59 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Disney уволит 28 тысяч сотрудников в США из-за коронавируса
Опросы показали победу Байдена на первых дебатах с Трампом
Пашинян допустил использование военной базы РФ в Карабахе
«Ты когда-нибудь заткнешься?»: цитаты с дебатов Трампа и Байдена
В какие российские регионы придет бабье лето
Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от COVID
В зоопарке попугаев-сквернословов изолировали от посетителей
В Азербайджане заявили об уничтожении ЗРК С-300 ВС Армении
Аналитики Total предсказали конец нефтяной эры
Здоровье
Почему COVID-19 смертельно опасна, но далеко не для всех? Ученые, похоже, уже смогли частично ответить на этот ключевой вопрос.
Hi-Tech
Обмен телами реален Невероятное исследование ученых впечатлило общественность
Горячие темы на Авто
Дистанционка. 259
Собачьи бега цивилизации 216
Уже много лет не могут определиться с выбором. 153
Уже много лет не могу определиться с выбором. 145
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Беременная Меган Маркл в платье (фото) Как лучше одеться на торжественное событие, если вы в положении
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь