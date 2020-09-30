09:43 (мск), источник: Интерфакс
Пашинян допустил использование военной базы РФ в конфликте в Карабахе
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил
«В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться», — сказал он на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта «не сформировалась необходимость использования потенциала».
Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие.
Он также заявил, что Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования.
«Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите
По его словам, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. «Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих национальных интересов и безопасности», — отметил Пашинян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, боевые действия стали ответом на провокации с армянской стороны.
Пашинян, в свою очередь, заявил о нападении Азербайджана на непризнанную
Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.