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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Яркие цитаты с дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена

В США прошли первые президентские дебаты нынешнего электорального цикла: в одном из университетов штата Огайо республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден полтора часа говорили об экономике, эпидемии COVID-19, преступности, расовых вопросах и многом другом. Впрочем, американские СМИ больше обратили внимание на то, как они это делали.

Источник: AP 2020

Из-за президента Трампа, который постоянно хотел перебить то оппонента, то модератора, и из-за потока взаимных обвинений дебаты назвали «позором демократии» и «катавасией». «Ъ» собрал наиболее яркие цитаты и перепалки прошедших дебатов.

О ситуации в США

Дональд Трамп:

«До прихода COVID у нас была лучшая экономическая ситуация в истории, самая низкая безработица. Вот-вот должно было наступить единство».

Джо Байден:

«Под руководством этого президента мы стали слабее, хилее, беднее, более разделенными и более склонными к насилию».

Источник: Reuters

О связях Трампа с Россией:

Джо Байден:

Он путинский щеночек. Он все еще отказывается сказать Путину хоть что-либо о наградах за голову наших солдат.

Об эпидемии COVID-19

Дональд Трамп:

«Я ношу маску, когда это необходимо. Я не ношу их, как он (Джо Байден.— “Ъ”). Каждый раз посмотришь на него — он в маске. Он может стоять в 200 футах от вас и все равно приходит с самой большой маской, которую я когда-либо видел!».

Джо Байден:

«Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) запаниковал или смотрел на фондовые рынки — одно из двух, потому что вот что есть на самом деле: много людей уже погибли, многие еще погибнут, если он не станет гораздо разумнее в кратчайшие сроки».

«Тебе надо вылезти из своего бункера или песочницы, или гольф-клуба, поехать в Овальный кабинет, свести вместе демократов и республиканцев и выделить деньги на что-нибудь, что спасет жизни».

Дональд Трамп:

«Ты считал, что закрывать нашу страну от Китая не надо, потому что это ужасно».

«Мы проделали отличную работу. Скажу тебе так, Джо, ты бы никогда не сделал того, что мы. Ты на такое просто не способен».

Источник: Reuters

О предложенной демократами реформе здравоохранения

Дональд Трамп:

«Ваша партия этого не говорит открыто. Ваша партия хочет социалистическую медицину и социалистическое здравоохранение».

Джо Байден:

«Ребят, вы вообще понимаете, что этот клоун делает? Я так скажу: он точно не на стороне тех, кому нужно хоть какое-то здравоохранение».

Все здесь знают, что он лжец. Ты выбрал не ту цель, не в тот вечер и не в то время.
Источник: Reuters

О полиции и городских беспорядках

Дональд Трамп:

«Все десять крупнейших городов и почти все из 40 крупнейших городов страны управляются демократами, часто радикально левыми, и ты у них, Джо, на крючке. Доходит до того, что ты не хочешь ни слова говорить о законе и порядке. А я тебе скажу, что люди в нашей стране хотят и требуют закона и порядка, а ты даже боишься сказать об этом».

Джо Байден:

«Он (Дональд Трамп.— “Ъ”) только потворствует всему. Он не хочет, чтобы они (беспорядки.— “Ъ”) шли на спад. Что он делает? Заливает пожар бензином, постоянно».

О результатах предстоящих выборов

Дональд Трамп:

Если я увижу, что идут махинации с тысячами бюллетеней, я этого сделать (признать результаты выборов.— «Ъ») не смогу. Они жульничают.

Джо Байден:

«Факт в том, что я признаю результат, и он тоже признает. Знаете почему? Потому что после подсчета бюллетеней и голосов будет назван победитель. Вот и конец всей истории».

Источник: Reuters

О правых группировках

Модератор Крис Уоллес: Готовы ли вы сегодня осудить сторонников превосходства белой расы, призвать их остановиться и не плодить насилие, как это было в Кеноше, в Портленде?

Дональд Трамп: Я бы сказал, что почти все, что я видел, было со стороны левых групп, не правых. Но я готов на все, я хочу мира.

К. У.: Так сделайте это, сэр.

Джо Байден: Сделай, сделай. Скажи это.

Д. Т.: Вам нужно их как-то назвать. Как их назвать? Дайте мне название.

Д. Б.: Proud Boys («Гордые парни»; крайне правая организация, базирующаяся в США.— «Ъ»).

Д. Т.: Proud Boys, прекратите и ждите команды.

Джо Байден в начале дебатов:

«Как дела, мужик?».

Джо Байден на 18-й минуте:

«Ты худший президент в истории Америки».

Джо Байден на 19-й минуте:

«Мужик, ты когда-нибудь заткнешься?».

Подготовил Алексей Наумов

Президентские дебаты: Трамп и Байден спорили о политике, пандемии и экономике
Во время загрузки произошла ошибка.
11:49 (мск)© Ньюстюб
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