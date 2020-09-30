Песков прокомментировал возможное участие Турции в конфликте в Карабахе

«Наши военные очень внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия, вся информация тщательно анализируется. Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира», — сказал он журналистам. На вопрос, подтверждается ли российской стороной информация о сбитом армянском самолёте Су-25, Песков сказал: «Эта информация фиксируется военными, я здесь не могу об этом говорить».
Министерство обороны Армении сообщило 29 сентября, что в 10.30 утра по местному времени (совпадает с московским) турецким истребителем F-16 был сбит над территорией Армении штурмовик Су-25, совершавший полет для выполнения боевого задания. При этом пилот Су-25 погиб. По информации минобороны Армении, F-16 взлетел с аэродрома Гянджа на северо-востоке Азербайджана и поразил Cу-25 ракетой с расстояния примерно 60 км. Позже это сообщение было опровергнуто сначала министерством обороны Турции, а затем и Азербайджана. 30 сентября Минобороны Армении опубликовал фото своего уничтоженного Су-25.
Вчера, 29 сентября Песков заявлял, что Россия категорически против заявлений об оказании военной поддержки любой из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, ситуация должна быть урегулирована путем переговоров Он добавил, что Россия призывает все страны, особенно Турцию, предпринять усилия для того, чтобы убедить стороны конфликта «прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и на поле боя.
Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах в результате боестолкновений, также имеются жертвы среди мирных жителей.