Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
14:46 (мск), источник: РБК

Кремль объяснил политической культурой слова Байдена о «щенке Путина»

По словам Дмитрия Пескова, Москва следит за ходом избирательной кампании в США, но давать оценки происходящему в этой стране не хочет.

Источник: Reuters

Слова кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Трамп — «щенок Путина», являются проявлением политической культуры США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новость
Яркие цитаты с дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена

«Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик. Конечно, фиксируем новые появления политической электоральной культуры в США, но давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как попытка вмешательства», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

В ходе первых дебатов Трампа и Байдена, которые прошли в Кливленде, кандидат от Демократической партии обвинил собеседника в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с президентом России. «Он [Трамп] щенок Путина. Он даже не может сказать ему [президенту России Владимиру Путину] что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — сказал Байден, вспомнив о статье в NYT, где говорилось о «сговоре» Москвы с боевиками «Талибана» (запрещенной в России организации) и обещаниях платить экстремистам деньги за убийство военнослужащих США. Трамп ранее говорил, что у его администрации не было соответствующей информации. Москва категорически опровергала обвинения в свой адрес.

Как отметил Байден, будучи вице-президентом, он сталкивался с Путиным и «дал ему понять, что не пойдет на его уловки».

Дебаты кандидатов в президенты США продолжались чуть более полутора часов. За это время Трамп и Байден неоднократно перебивали друг друга и обвиняли в экономических и социальных проблемах.

Артем Филипенок

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру
Война Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Умер первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент
Плоды самоизоляции: работодатели начали понижать зарплаты
В Калмыкии задержаны шестеро беглецов из дагестанской колонии
Овчарка из Приморья стала «мамой» для двух львят (фото, видео)
Похороны красоты: во Владивостоке принесли венки к новым лавкам
Россия показала миру «солдата будущего»
Gnezdo.ru
Звезда боевиков 90-х в наши дни. Лучше б не видеть
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Hi-Tech
Ученые нашли еще одну загадку Моны Лизы Ученые впервые нашли на «Моне Лизе» следы необычного наброска
Горячие темы на Авто
Дистанционка. 259
Собачьи бега цивилизации 216
Уже много лет не могут определиться с выбором. 153
Уже много лет не могу определиться с выбором. 145
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Все семейство ждет: Киркоров станет отцом в третий раз
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Филипп Киркоров готовится к появлению третьего ребенка
Дети
Беременная Меган Маркл в платье (фото) Как лучше одеться на торжественное событие, если вы в положении
Леди
40-летний рэпер Баста похудел на 16 кг и произвел фурор (фото) Музыкант активно работает над собой
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Все семейство ждет: Киркоров станет отцом в третий раз
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь