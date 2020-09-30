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18:39 (мск), источник: РИА Новости

В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Источник: РИА Новости
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В пояснительной записке, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента, указано, что это решение «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».

В случае вступления закона в силу трансферт на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уменьшится, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей̆.

Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

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