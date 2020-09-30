В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года

В пояснительной записке, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента, указано, что это решение «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».
В случае вступления закона в силу трансферт на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд уменьшится, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей̆.
Отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от заработной платы с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.