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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль призвал не смешивать политическую и военную поддержку сторон в Карабахе

Кремль фиксирует все заявления, которые делают лидеры стран мира по поводу обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

Говоря о заявлениях Турции в поддержку Азербайджана, он отметил, что не поддерживает подобные высказывания. При этом господин Песков отметил, что надо «четко дифференцировать» заявления об участии в военном конфликте и о политической поддержке одной из сторон.

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Песков о ситуации в НКР: Заявления о военной поддержке «подливают масла в огонь»
Безусловно, подобные заявления мы не поддерживаем, мы не согласны с ними. Мы считаем, что — я вчера уже говорил — что не стоит здесь подливать масла в огонь. И мы по-прежнему призываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем стран — участников конфликтов к незамедлительному прекращению огня.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Мне нечего добавить к тому, что я сказал по этой теме», — сказал он в ответ на вопрос о том, оказывает ли Турция какую-либо поддержку. Говоря о сбитии армянского самолета, он отметил, что «информация фиксируется военными, я здесь не могу об этом говорить».

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился с 27 сентября. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан, ведутся боевые действия. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержит Азербайджан в конфликте с Арменией. Россия призывала Турцию не подливать масла в огонь.

Накануне вечером Армения заявила, что турецкий истребитель F-16, вылетевший с азербайджанской территории, сбил Су-25 армянских ВВС. Турция и Азербайджан отрицали это.

Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что, помимо прочих сил противника, уничтожила зенитно-ракетный комплекс С-300. Армения отрицала информацию азербайджанской стороны. Господин Песков, которому журналист процитировал «заявления то, что они С-300 армянский уничтожили, точнее, российский», сказал, что таких заявлений не было.

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