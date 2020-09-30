15:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль призвал не смешивать политическую и военную поддержку сторон в Карабахе
Кремль фиксирует все заявления, которые делают лидеры стран мира по поводу обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил
Говоря о заявлениях Турции в поддержку Азербайджана, он отметил, что не поддерживает подобные высказывания. При этом господин Песков отметил, что надо «четко дифференцировать» заявления об участии в военном конфликте и о политической поддержке одной из сторон.
Безусловно, подобные заявления мы не поддерживаем, мы не согласны с ними. Мы считаем, что — я вчера уже говорил — что не стоит здесь подливать масла в огонь. И мы
по-прежнемупризываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем стран — участников конфликтов к незамедлительному прекращению огня.
«Мне нечего добавить к тому, что я сказал по этой теме», — сказал он в ответ на вопрос о том, оказывает ли Турция
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился с 27 сентября. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан, ведутся боевые действия. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержит Азербайджан в конфликте с Арменией. Россия призывала Турцию не подливать масла в огонь.
Накануне вечером Армения заявила, что турецкий истребитель F-16, вылетевший с азербайджанской территории, сбил Су-25 армянских ВВС. Турция и Азербайджан отрицали это.
Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что, помимо прочих сил противника, уничтожила