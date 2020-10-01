Почему дебаты кандидатов в президенты США стали соревнованием по злословию

Первая прямая вербальная конфронтация была крайне важной: как показал опыт 2016 года, именно у первых дебатов наибольшая аудитория, а затем кривая их популярности неизменно идет вниз. Так что определяющими для настроений избирателей могут оказаться впечатления, полученные именно в ходе прошедшей словесной перепалки, гордо именуемой дебатами.
Этого события ждали — американские СМИ с упоением рассказывали, как к нему готовятся президент (практически никак, рассчитывая на вдохновение) и претендент (отрабатывая линии атаки и защиты на репетиционных сессиях с помощниками), где эти дебаты пройдут (в одном из университетов Огайо) и как все будет устроено (шесть раундов по 15 минут каждый).
На первый раунд кандидаты вышли после соответствующей артподготовки. Дональд Трамп в типичной для себя манере незадолго до начала дебатов через Twitter предложил «сонному Джо Байдену» пройти тест на наркотики и намекал на ментальную несостоятельность оппонента. Демократ выбрал более традиционную тактику: общаясь с журналистами, он сосредоточился на завоевании поддержки рабочего класса, изображая Трампа оторванным от простых американцев человеком. Он заявил, что грядущие выборы — это конфликт между его родным пенсильванским городом Скрантон и шикарной улицей Парк-авеню в Нью-Йорке.
Первые дебаты в серии были для Дональда Трампа одним из немногих шансов поменять неблагоприятную для него динамику гонки. Ведь с самого начала противостояния Трампа и Байдена демократ занял лидирующие позиции: по данным, суммирующим результаты общенациональных опросов, не было ни дня, когда действующий президент обходил бы своего конкурента по популярности.
Этот шанс действующему президенту реализовать не удалось: американская пресса назвала прошедшие дебаты «позором для демократии», «моментом национального стыда» и «худшими дебатами в истории», а вину за это возложила на Дональда Трампа.
Впрочем, обвинить президента в непредсказуемости трудно. Он планировал потягаться в споре со старым, не отдающим себе отчета в происходящем оппонентом — «пораженным деменцией сонным Джо». Недаром накануне дебатов штаб республиканца открыто интересовался, не использует ли демократ скрытый наушник, который позволил бы закулисным кукловодам подсказывать ему ответы.
Но на сцене Дональда Трампа ждал вовсе не слабоумный старик, а вполне бойкий оппонент, подчас не только дающий ему отпор, но и идущий в наступление. «Да ты худший президент в истории Америки», — в пылу спора заявил демократ республиканцу. Из-за частых попыток перебить Джо Байдена Дональд Трамп в итоге стал оппонентом не только ему, но и модератору Крису Уоллесу. «Сэр, подождите, сэр, вы договорились выступать по две минуты, дайте ему закончить», — просил Уоллес. «Стране будет лучше, если мы позволим обоим участникам говорить, не перебивая друг друга», — умолял он уже в другой раз. «Дайте ему договорить», — взывал в третий.
Получая неожиданный отпор, Дональд Трамп обрушивал на Джо Байдена все более серьезные и более личные обвинения. Так, демократу досталось за его сына Хантера Байдена, причем не только за его работу на Украине. «Он был с позором уволен из армии за употребление кокаина», — заявил Дональд Трамп. «У моего сына, как и у многих других, были проблемы с наркотиками. Он побеждает. Он справился. Он работал над этим. И я горжусь им — горжусь своим сыном», — ответил Байден.
Нашел Трамп личные оскорбления и для самого демократа. «Ты выпустился или самым неуспевающим, или одним из самых неуспевающих студентов. Ничего умного в тебе нет, Джо», — сказал в адрес оппонента действующий президент Соединенных Штатов.
Демократ иногда сдерживался, но порой давал себе волю — да так, что многие обозреватели сочли его победителем этого соревнования по злословию.
«Мужик, ты когда-нибудь заткнешься?» — открыто спросил Джо Байден уже на 19-й минуте спора. «Ребят, вы вообще понимаете, что делает этот клоун?» — задался он еще одним вопросом. «Факт в том, что все, что он сказал — ложь. Я здесь не для того, чтобы подловить его на вранье. Все и так знают, что он лжец», — охарактеризовал Джо Байден оппонента.
Причины такого обмена любезностями, инициированного действующим президентом, во многом лежат в рациональной плоскости. В 2016 году кампания Трампа была выстроена на четырех столпах: иммиграционном (закрыть страну для нелегалов), торговом (отменить невыгодные сделки с другими странами), здравоохранительном (отменить реформу здравоохранения Барака Обамы) и антикоррупционном (разогнать «вашингтонское болото»). Был и простой лозунг: «Вернем Америке былое величие».
По прошествии четырех лет Дональд Трамп оказался в сложной ситуации: экономический бум начала 2020 года, который он собирался сделать своим главным предвыборным козырем, сведен на нет коронавирусом, а других сильных козырей у президента попросту нет. Газета The New York Times недавно спросила его, чего он хочет добиться на втором сроке. И тут помимо слов об охране границы и отмены излишних регуляторных преград для бизнеса прозвучала фраза, демонстрирующая отсутствие у президента четкого ответа и, видимо, поэтому с трудом поддающаяся не только переводу на русский язык, но и вообще осмыслению.
«Я думаю… Думаю, что это будет, думаю, что-то очень-очень, думаю, у нас будет очень, очень стоящее, мы будем продолжать то, что мы делаем, укреплять то, что мы сделали, и будем еще делать вещи, которые хотим сделать», — заявил американский лидер.
Возможно, проводя дебаты, глава Белого дома рассчитывал на то, что за нападками на Джо Байдена и потоком оскорблений в его адрес зритель не сможет расслышать, как тот вполне обоснованно критикует президента, к примеру, за провал борьбы с коронавирусом. Но в этой перепалке Дональд Трамп не сумел донести и того, что он сам хочет противопоставить линии Байдена. Возможно, дело в том, что никаких содержательных идей на этот счет у него просто нет.
По данным симпатизирующего демократам телеканала CNN, Джо Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%.
Полноценный электоральный эффект от дебатов станет известен позднее, когда социологи смогут его адекватно измерить. По последним замерам, сделанным перед дебатами, Джо Байден обходил своего оппонента на 6,1% по всей стране и на 3,5% в важных для победы «колеблющихся» штатах без четких партийных предпочтений.
Алексей Наумов