Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
11Не пропустите золотую осень!
20:28 (мск), источник: ТАСС

Россия озабочена переброской иностранных боевиков для участия в конфликте в Карабахе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. В МИД РФ призвали руководство заинтересованных государств принять меры по выводу иностранных террористов и наемников из региона.

Источник: AP 2020

Россия озабочена поступающими сведениями о переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону нагорнокарабахского конфликта для участия в боевых действиях. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

«По поступающим сведениям, в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона», — отметили в дипведомстве.

«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — говорится в сообщении МИД.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Это портреты девушек-одиночек, которые тем или иным образом не вписываются в общепринятые рамки поведения
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе
Роднина объяснила, почему не будет смотреть «Ледниковый период»
Силуанов назвал условие отмены накопительной части пенсии
Роспотребнадзор не исключает возвращения ограничений из-за COVID
Путин предложил остановить экспорт леса
Россия показала миру «солдата будущего»
Hi-Tech
Чем опасны бесплатные SIM-карты На улице однозначно не предложат ничего выгодного и полезного
Авто
12 новых автомобилей, которые уже можно купить в России Авто Mail.ru рассказывает, продажи каких новых автомобилей начались в России в сентябре
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Лук в носках может изменить ваше здоровье
Президент России призвал мир срочно задуматься о кибербезопасности
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
40-летний рэпер Баста похудел на 16 кг и произвел фурор (фото) Музыкант активно работает над собой
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь