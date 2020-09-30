Россия озабочена переброской иностранных боевиков для участия в конфликте в Карабахе

Россия озабочена поступающими сведениями о переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону нагорнокарабахского конфликта для участия в боевых действиях. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.
«По поступающим сведениям, в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона», — отметили в дипведомстве.
«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — говорится в сообщении МИД.