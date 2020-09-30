Силуанов назвал условие обсуждения отмены накопительной части пенсии

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», — заявил министр.
Ранее в среду, 30 сентября, стало известно о письме Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на имя премьера Михаила Мишустина. В организации выступили за исключение из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительного компонента.
Силуанов отметил, что людям надо создавать возможности для того, чтобы они накапливали пенсию и имели минимальное сокращение доходов после завершения трудовой деятельности. «Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — сказал министр.
Пенсионерам выплачивают средства пенсионных накоплений (предполагают отчисление 6% от зарплаты) с 2012 года. Как правило, размер выплаты невысок по сравнению с объемом основной пенсии и в среднем составляет 956 руб. в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1705 руб. в месяц.
Основная часть средств в накопительной системе сформировалась из обязательных страховых взносов работодателей, которые они делали с 2002 по 2014 год.
С 2014 года накопительная часть пенсии была заморожена. Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В декабре 2019 года президент Владимир Путин продлил заморозку с 2021 до 2022 года.
В среду, 30 сентября, правительство предложило продлить запрет на формирование накопительной части пенсии до 2023 года. В пояснительной записке к законопроекту, который был внесен в Госдуму, говорится, что такой шаг не уменьшает финансовые обязательства государства и не должен спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.
В октябре 2019 года Минфин представил законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Новая концепция называется «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Он предполагает, что обязательной подписки на накопительную пенсию не будет, а работник может потребовать от работодателя зарегистрировать его в реестре участников или сделать это самостоятельно. Также предполагалось, что участники схемы смогут устанавливать и изменять размер пенсионных взносов (в процентах от зарплаты или в абсолютном выражении).
Позже ведомство скорректировало проект закона из-за замечаний, в том числе от Минтруда.