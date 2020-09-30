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20:23 (мск), источник: РБК

Силуанов назвал условие обсуждения отмены накопительной части пенсии

Вопрос об отмене накопительной части пенсии можно будет рассматривать после того, как будет создана система добровольных накоплений, сказал министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», — заявил министр.

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Ранее в среду, 30 сентября, стало известно о письме Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на имя премьера Михаила Мишустина. В организации выступили за исключение из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительного компонента.

Силуанов отметил, что людям надо создавать возможности для того, чтобы они накапливали пенсию и имели минимальное сокращение доходов после завершения трудовой деятельности. «Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», — сказал министр.

Пенсионерам выплачивают средства пенсионных накоплений (предполагают отчисление 6% от зарплаты) с 2012 года. Как правило, размер выплаты невысок по сравнению с объемом основной пенсии и в среднем составляет 956 руб. в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1705 руб. в месяц.

Основная часть средств в накопительной системе сформировалась из обязательных страховых взносов работодателей, которые они делали с 2002 по 2014 год.

С 2014 года накопительная часть пенсии была заморожена. Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В декабре 2019 года президент Владимир Путин продлил заморозку с 2021 до 2022 года.
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В среду, 30 сентября, правительство предложило продлить запрет на формирование накопительной части пенсии до 2023 года. В пояснительной записке к законопроекту, который был внесен в Госдуму, говорится, что такой шаг не уменьшает финансовые обязательства государства и не должен спровоцировать неблагоприятные экономические последствия.

В октябре 2019 года Минфин представил законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Новая концепция называется «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Он предполагает, что обязательной подписки на накопительную пенсию не будет, а работник может потребовать от работодателя зарегистрировать его в реестре участников или сделать это самостоятельно. Также предполагалось, что участники схемы смогут устанавливать и изменять размер пенсионных взносов (в процентах от зарплаты или в абсолютном выражении).

Позже ведомство скорректировало проект закона из-за замечаний, в том числе от Минтруда.

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