00:08 (мск), источник: Известия
Прозрачность бюджета вырастет до максимума за восемь лет
Доля закрытых статей в российском бюджете в 2021 году составит 14,9% — показатель опустится ниже 15% впервые с 2013 года, следует из проекта федеральной казны на следующую трехлетку. Сумма секретных и совершенно секретных расходов федеральной казны в 2021 году составит 3,2 трлн рублей, что на 100 млрд меньше, чем было изначально предусмотрено бюджетом на 2020 год. По сравнению с ним закрытость российской казны в 2021-м упадет почти на 2,5 п.п.